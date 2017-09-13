Главный тренер «Карабаха»: Наши ошибки связаны с дебютом в Лиге чемпионов
Главный тренер «Карабаха»
Гурбан Гурбанов высказался об итогах дебютного матча команды на групповом этапе
Лиги чемпионов. Во вторник чемпион Азербайджана проиграл «Челси» (0:6) на «Стэмфорд
Бридж».
«Мы играли с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов, – приводит слова Гурбанова официальный сайт клуба. – Все знают, насколько силен «Челси». Конечно, мы допустили некоторые ошибки, которые были связаны с тем, что это была наша первая игра в турнире.
Лига чемпионов – это новое событие для нас. Я горжусь, что являюсь тренером «Карабаха». Мы представляем Азербайджан, что повышает нашу ответственность. Сделаем выводы из ошибок и будем работать над ними».
Напомним, голы в матче в Лондоне забили Педро, Давиде Дзаппакоста, Сесар Аспиликуэта, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи (дубль).
Во втором туре 27 сентября «Карабах» примет в Баку «Рому».
Матч
Голы
Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Медведев 82 (6:0 - автогол).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Виллиан, Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Батшуайи, Педро (Азар, 58)
Карабах: Шехич, Садыхов (Мадатов, 70), Медведев, Жезничак, Гусейнов Б., Гараев (Диниев, 70), Мичел М., Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гуррье У., Ндлову
Предупреждения:
Кэйхилл, 15 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция