Главный тренер «Карабаха»: Наши ошибки связаны с дебютом в Лиге чемпионов

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался об итогах дебютного матча команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Во вторник чемпион Азербайджана проиграл «Челси» (0:6) на «Стэмфорд Бридж».

«Мы играли с одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов, – приводит слова Гурбанова официальный сайт клуба. – Все знают, насколько силен «Челси». Конечно, мы допустили некоторые ошибки, которые были связаны с тем, что это была наша первая игра в турнире.

Лига чемпионов – это новое событие для нас. Я горжусь, что являюсь тренером «Карабаха». Мы представляем Азербайджан, что повышает нашу ответственность. Сделаем выводы из ошибок и будем работать над ними».

Напомним, голы в матче в Лондоне забили Педро, Давиде Дзаппакоста, Сесар Аспиликуэта, Тьемуэ Бакайоко и Миши Батшуайи (дубль).

Во втором туре 27 сентября «Карабах» примет в Баку «Рому».