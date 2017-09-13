Защитник «Барыса» Даррен Диц хочет попасть в сборную Канады на ОИ

Защитник казахстанского «Барыса» канадец Даррен Диц держит в голове возможность попасть в состав сборной своей страны для участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее.

«Знаю, что игроки «Барыса» находятся в списке хоккеистов, за которыми следит сборная Канады. Безусловно, играя в этом сезоне, я держу в голове возможность попасть в состав сборной на Олимпиаду. Если покажу свой максимум, уверен, шансы будут. Выступление за сборную Казахстана в будущем? Мне все очень нравится в Астане, но я предпочитаю идти шаг за шагом», - заявил Диц агентству «Р-спорт».

24 – летний защитник в июле подписал контракт с казахстанским клубом на один сезон и признан самым результативным защитником. В КХЛ Диц провел 8 матчей и набрал 11 очков (5+6). До этого канадец играл в клубах НХЛ и AHL (Американской хоккейной лиги).

Напомним, что Олимпийские игры -2018 пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.