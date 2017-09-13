Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2ЦСКА
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Райан Стоа: Казань давила весь матч, но мы выстояли

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Нападающий «Спартака» Райан Стоа прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- У нас получилось начало, забили, сбили их наступательный порыв. Казань давила весь матч, но мы выстояли. Во втором периоде было сложно, но смогли вернуться в игру. Ну и концовка нам вновь удалась, - сказал игрок.

Матч

Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)

Голы:

Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).

Место и дата

12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Калинин: В игре с «Ак Барсом» придерживались привычного плана - выходить и битьсяЗащитник «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.Защитник «Барыса» Даррен Диц хочет попасть в сборную Канады на ОИЗащитник казахстанского «Барыса» канадец Даррен Диц держит в голове возможность попасть в состав сборной своей страны для участия в Олимпийских играх 2018 в Южной Корее.Пашалич назвал «Спартак» российским «Реалом»Полузащитник «Спартака» Марио Пашалич сравнил российский «Спартак» с мадридским «Реалом».Тройка Капризов – Шалунов – Шумаков не выйдет на лед против «Амура»Форварды армейцев Кирилл Капризов, Максим Шалунов и Сергей Шумаков не заявлены на игру против хабаровского «Амура».Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом матча с «Марибором»Букмекерские конторы выставили котировки на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Марибором» и «Спартаком».
MMA
Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА
Хоккей
Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой
Футбол
Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Хоккей
Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Райан Стоа
Райан Стоавсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости