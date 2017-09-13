Райан Стоа: Казань давила весь матч, но мы выстояли
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Нападающий «Спартака» Райан Стоа прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- У нас получилось начало, забили, сбили их наступательный порыв. Казань давила весь матч, но мы выстояли. Во втором периоде было сложно, но смогли вернуться в игру. Ну и концовка нам вновь удалась, - сказал игрок.
Матч
Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).
Место и дата
12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
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