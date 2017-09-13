Райан Стоа: Казань давила весь матч, но мы выстояли

Нападающий «Спартака» Райан Стоа прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- У нас получилось начало, забили, сбили их наступательный порыв. Казань давила весь матч, но мы выстояли. Во втором периоде было сложно, но смогли вернуться в игру. Ну и концовка нам вновь удалась, - сказал игрок.