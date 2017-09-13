Дмитрий Калинин: В игре с «Ак Барсом» придерживались привычного плана - выходить и биться
Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Как надо
было преодолевать эшелонированную оборону «Ак Барса»?
- Через постоянное давление, высокий темп. Здесь нет каких-то секретов: надо нагнетать, обострять, побольше играть в их зоне.
- Насколько
все получилось?
- Хорошо получилось, все сложилось. Мы ждали свои контратаки, Райан практически в первой же и забил. Мы придерживались своего привычного плана - игра на победу, выходить и биться, играть до конца. Если кого-то выделять, то это наш вратарь. Казань понравилась, играют по той же схеме.
Матч
Ак Барс - Спартак - 3:4 О.Т. (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Голы:
Стоа (Лещенко), 3:21 (0:1). Глинкин (Глухов), 22:06 (1:1). Азеведо (Ландер, Токранов), 26:38 (2:1 - бол.). Максвелл (Мирнов, Юдин), 31:05 (2:2). Максвелл (Мирнов), 35:36 (2:3 - бол.). Яруллин (Секач, Азеведо), 55:15 (3:3). Лаюнен (Максвелл, Лещенко), 64:24 (3:4).
Место и дата
12 сентября 19:30, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция