Дмитрий Калинин: В игре с «Ак Барсом» придерживались привычного плана - выходить и биться

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:3 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Как надо было преодолевать эшелонированную оборону «Ак Барса»?

- Через постоянное давление, высокий темп. Здесь нет каких-то секретов: надо нагнетать, обострять, побольше играть в их зоне.

- Насколько все получилось?

- Хорошо получилось, все сложилось. Мы ждали свои контратаки, Райан практически в первой же и забил. Мы придерживались своего привычного плана - игра на победу, выходить и биться, играть до конца. Если кого-то выделять, то это наш вратарь. Казань понравилась, играют по той же схеме.