УЕФА грозит наказать «Базель» за использование фанатами пиротехники
Источник: UEFA (УЕФА)Комментарии
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении швейцарского «Базеля».
По информации пресс-службы УЕФА, болельщики швейцарского клуба использовали пиротехнические средства в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что данное дело будет рассмотрено 19 октября на заседании контрольно-этической и дисциплинарной инстанции УЕФА.
Напомним, что встреча группы А прошла 12 сентября на «Олд Траффорд» и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.
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