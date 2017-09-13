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УЕФА грозит наказать «Базель» за использование фанатами пиротехники

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении швейцарского «Базеля».

По информации пресс-службы УЕФА, болельщики швейцарского клуба использовали пиротехнические средства в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против английского «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что данное дело будет рассмотрено 19 октября на заседании контрольно-этической и дисциплинарной инстанции УЕФА.

Напомним, что встреча группы А прошла 12 сентября на «Олд Траффорд» и завершилась победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

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