Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2ЦСКА
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Беппе Маротта: «Ювентус» не получал прямого предложения от «Барселоны» по Дибале

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно клуб отказался продавать форварда Пауло Дибалу в «Барселону».

«Мы не получали прямого предложения от «Барселоны» по Дибале, – приводит Football Italia слова Маротты. – Более того, у нас не было никакого намерения продавать его. Мы были уверены, что он останется. Мы даже возложили на него еще больше ответственности, отдав десятый номер, который традиционно очень важен для «Ювентуса».

Напомним, накануне «Барселона» одержала победу над «Ювентусом» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгений Ловчев: Когда Оланаре на поле, ЦСКА играет вдесятеромОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов.УЕФА грозит наказать «Селтик» из-за фаната, напавшего на МбаппеУЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении шотландского «Селтика» из-за фаната, который пытался ударить нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. Об этом сообщает пресс-служба организации.УЕФА грозит наказать «Базель» за использование фанатами пиротехникиУЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении швейцарского «Базеля».Главный тренер «Карабаха»: Наши ошибки связаны с дебютом в Лиге чемпионовГлавный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался об итогах дебютного матча команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Во вторник чемпион Азербайджана проиграл «Челси» (0:6) на «Стэмфорд Бридж».Есть трехочковый за пару секунд! О матче «Бенфика» - ЦСКАЕсть трехочковый за пару секунд! О матче «Бенфика» - ЦСКА«Советский спорт» обратил внимание на вклад талантливой молодежи в громкую победу ЦСКА над «Бенфикой»
MMA
Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА
Хоккей
Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой
Футбол
Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Хоккей
Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Джузеппе Маротта
Джузеппе Мароттавсе новости
Пауло Дибала
Пауло Дибалавсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости