Беппе Маротта: «Ювентус» не получал прямого предложения от «Барселоны» по Дибале

Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно клуб отказался продавать форварда Пауло Дибалу в «Барселону».

«Мы не получали прямого предложения от «Барселоны» по Дибале, – приводит Football Italia слова Маротты. – Более того, у нас не было никакого намерения продавать его. Мы были уверены, что он останется. Мы даже возложили на него еще больше ответственности, отдав десятый номер, который традиционно очень важен для «Ювентуса».

Напомним, накануне «Барселона» одержала победу над «Ювентусом» (3:0) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча