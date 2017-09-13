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РФПЛ потратила 129 миллионов долларов на новых игроков и заняла шестое место

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Клубы Российской футбольной премьер-лиги показали шестой результат, потратив 129 миллионов долларов в летнее трансферное окно. Об этом сообщили в релизе ФИФА.

Больше половины потраченной суммы российскими клубами приходится на долю петербургского «Зенита. В общем, российскую лигу пополнили 28 новых футболистов.

Первое место занял АПЛ — ее клубы потратили 1,4 миллиарда долларов. На втором месте Испания — она потратила на футболистов 639,6 миллионов долларов. Далее расположились чемпионаты Франции (604,1), Германии (519) и Италии (506,8).

Напомним, что «Зенит» приобрел этим летом пять футболистов: Эмилиоано Ригони, Леандро Паредас, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер.

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