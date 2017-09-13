ЦСКА по буллитам одолел «Амур»
«Амур» дома уступил ЦСКА (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличился Владислав Ушенин (дважды), у гостей - Антон Бурдасов и Валерий Ничушкин.
В серии буллитов победу красно-синим принес точный бросок Андрея Кузьменко.
Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, дальневосточники идут десятыми на Востоке.
15 сентября «Амур» примет «Слован», а ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Адмиралом».
Матч
Амур - ЦСКА - 2:3 Б. (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Бурдасов 4:53 (0:1). Ничушкин (Марченко, Блажиевский), 26:59 (0:2). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 33:24 (1:2). Ушенин В. (Кондратьев, Горшков), 55:36 (2:2).
Победный буллит:
Кузьменко - 2:3.
Место и дата
13 сентября 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция