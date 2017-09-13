ЦСКА по буллитам одолел «Амур»

«Амур» дома уступил ЦСКА (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.



Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличился Владислав Ушенин (дважды), у гостей - Антон Бурдасов и Валерий Ничушкин.

В серии буллитов победу красно-синим принес точный бросок Андрея Кузьменко.



Армейцы по-прежнему занимают второе место в Западной конференции, дальневосточники идут десятыми на Востоке.

15 сентября «Амур» примет «Слован», а ЦСКА в тот же день сыграет в гостях с «Адмиралом».