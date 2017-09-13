Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Амур1 : 2ЦСКА
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Состоялся выход демоверсии FIFA 18

Комментарии

Electronic Arts выпустила демонстрационную версию футбольного симулятора FIFA 18. 

Демоверсия доступна для владельцев PC, Xbox One и PlayStation 4. В ней игроки смогут оценить отрывок из сюжетного режима «История: Хантер возвращается», а также сыграть быстрый матч против одного из 12 клубов.

Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Бавария Мюнхен», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Торонто», «Бока Хуниорс», «Гвадалахара», «Виссел Кобе».

Стадионы: «Сантьяго Бернабеу», «Бомбонера», «Стабхаб Сентер», Международный стадион имени Короля Фахда.

Полноценный релиз FIFA 18 состоится 29 сентября на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Ранее разработчики опубликовали системные требования игры.

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как так, Мануэль Нойер круче Льва Яшина?! Теперь официально – в FIFA 18Как так, Мануэль Нойер круче Льва Яшина?! Теперь официально – в FIFA 18Компания Electronic Arts раскрыла показатели лучших футболистов обновленной версии футбольного симулятора.Виталий «v1lat» Волочай: Даю месяц составу «Спартака» по Dota 2Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай прокомментировал подписание Киберспортивным клубом «Спартак» состава по Dota 2.10 главных трансферов предсезонья Dota 210 главных трансферов предсезонья Dota 2«Советский спорт» выделил десять главных переходов межсезонья.Демоверсия FIFA 18 стала доступна для скачиванияДемоверсия FIFA 18 стала доступна для скачиванияНа PlayStation 4, Xbox One и PC стала доступна для скачивания демоверсия футбольного симулятора FIFA 18.Mineski пробилась на PGL Open BucharestКоллектив Mineski стал победителем квалификации к PGL Open Bucharest в Юго-Восточной Азии.
MMA
Однорукий боец Ньюэлл возвращается в ММА
Хоккей
Павел Дацюк: Открытая раскатка? Думаю, болельщикам интересно, какие мысли у хоккеистов утром перед игрой
Футбол
Головин избежал травмы в матче с «Бенфикой»
Хоккей
Владимир Федосов: Войнов уже готов играть и поедет на выездную серию
все новости