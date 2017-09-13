Состоялся выход демоверсии FIFA 18

Electronic Arts выпустила демонстрационную версию футбольного симулятора FIFA 18.



Демоверсия доступна для владельцев PC, Xbox One и PlayStation 4. В ней игроки смогут оценить отрывок из сюжетного режима «История: Хантер возвращается», а также сыграть быстрый матч против одного из 12 клубов.



Клубы: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Атлетико Мадрид», «Ювентус», «Бавария Мюнхен», «ПСЖ», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Торонто», «Бока Хуниорс», «Гвадалахара», «Виссел Кобе».



Стадионы: «Сантьяго Бернабеу», «Бомбонера», «Стабхаб Сентер», Международный стадион имени Короля Фахда.

Полноценный релиз FIFA 18 состоится 29 сентября на PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One и Xbox 360. Ранее разработчики опубликовали системные требования игры.

Источник