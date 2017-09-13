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УЕФА грозит наказать «Селтик» из-за фаната, напавшего на Мбаппе

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении шотландского «Селтика» из-за фаната, который пытался ударить нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, что в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, выбежавший на поле болельщик «Селтика» пытался ударить 18-летнего нападающего ПСЖ Мбаппе. В дело оперативно вмешалась служба безопасности и задержала нарушителя.

Добавим, что Мбаппе отличился забитым голом. Игра завершилась победой ПСЖ со счетом 5:0.

Матч

Селтик - ПСЖ - 0:5 (0:3)

Голы

Неймар 19 (0:1). Мбаппе 34 (0:2). Кавани 40 (0:3 - пен.). Лустиг 83 (0:4 - автогол). Кавани 85 (0:5).

Состав

Селтик: Гордон, Ралстон, Тирни, Шимунович, Лустиг, Нтчам, Армстронг (Рогич, 46), Браун, Робертс (Форрест, 78), Синклер, Гриффитс (Эдуард, 69)

ПСЖ: Ареола, Курзава, Тиаго Силва, Алвес, Маркиньос, Мотта, Рабьо (Дракслер, 61), Верратти, Мбаппе (Ло Сельсо, 85), Кавани, Неймар

Предупреждения:

Шимунович, 39; Ралстон, 53 - Неймар, 76

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 сентября 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция


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