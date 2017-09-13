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«Йокерит» в овертайме обыграл «Адмирал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Адмирал» дома уступил «Йокериту» (0:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0.

В овертайме победу гостям принес точный бросок Мики Ниеми.

Финский клуб занимает третье место в Западной конференции, дальневосточники идут четырнадцатыми на Востоке.

15 сентября «Адмирал» примет ЦСКА, а «Йокерит» днем позже примет рижское «Динамо».

Матч

Адмирал - Йокерит - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Ниеми (Норман), 61:31 (0:1).

Место и дата

13 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция

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