«Йокерит» в овертайме обыграл «Адмирал»

Тигры на льду. ЦСКА по буллитам обыграл «Амур» Армейцы одержали вторую победу на Дальнем Востоке.

Андрей Стась: «Авангард» обновился, команде необходимо время Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне КХЛ.