«Йокерит» в овертайме обыграл «Адмирал»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Адмирал» дома уступил «Йокериту» (0:1 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0.
В овертайме победу гостям принес точный бросок Мики Ниеми.
Финский клуб занимает третье место в Западной конференции, дальневосточники идут четырнадцатыми на Востоке.
15 сентября «Адмирал» примет ЦСКА, а «Йокерит» днем позже примет рижское «Динамо».
Матч
Адмирал - Йокерит - 0:1 О.Т. (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Место и дата
13 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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