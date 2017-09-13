Семь игроков «Арсенала» не помогут команде в матче с «Кельном»

Чех, Озил, Уэлбек, Косьельни, Рэмси, Джака, Ляказетт не сыграют в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против немецкого «Кельна».

Такое решение , по сообщению Goal, тренерский штаб «канониров» принял в связи с предстоящей игрой пятого тура чемпионата Англии против «Челси».Сразу восемь футболистов «Арсенала» решили отдохнуть и не тренироваться перед матчем Лиги чемпионов.

Матч «Арсенал» - «Челси» состоится 17 сентября. Встреча «канониров» с «Кельном» пройдет 14 сентября на стадионе «Эмирейтс Эшбертон Гроув» в 22:05 по московскому времени.