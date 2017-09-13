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Евгений Ловчев: Когда Оланаре на поле, ЦСКА играет вдесятером

Евгений Ловчев, Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о победе ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Что вчера меня порадовало, так это выход Жамалетдинова. Да еще парень забил важнейший гол, да еще в матче Лиги чемпионов. Наравне с братьямиМиранчуками, это наше будущее, потому что наше настоящее очень неважное. Мы все рады, что ЦСКА выиграл, однако я не верю, что армейцы, как и «Спартак», смогут дойти в ЛЧ до четвертьфинала. Уровень нашего нынешнего футбола этого не позволит сделать.

И еще об одном моменте хотел сказать. Команда, играющая в Лиге чемпионов, не должна иметь в своем составе такого игрока, как Оланаре. Это просто позор! Я смотрел на этого человека и думал, что он здесь делает? Когда Оланаре на поле, армейцы играют вдесятером.

Вчера ЦСКА обыграл на выезде «Бенфику» со счетом 2:1 в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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Евгений Ловчев
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