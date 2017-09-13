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«Вардар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Македонию с Дзюбой, но без Лодыгина, Шатова и Паредеса

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

13 сентября «Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

В Скопье Роберто Манчини взял 20 футболистов.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.

Напомним, встреча пройдет 14 сентября в Македонии и начнется в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.

Матч

Вардар - Зенит

Место и дата

14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция

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