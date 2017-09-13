«Вардар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Македонию с Дзюбой, но без Лодыгина, Шатова и Паредеса
Источник: ФК «Зенит»Комментарии
13 сентября «Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».
В Скопье Роберто Манчини взял 20 футболистов.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Максим Рудаков;
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Юрий Жирков, Доменико Кришито, Денис Терентьев;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Дмитрий Полоз.
Напомним, встреча пройдет 14 сентября в Македонии и начнется в 22:05. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Место и дата
14 сентября 22:05, Филипп Второй, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически