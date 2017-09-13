Гендиректор «Югры»: Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться
Генеральный директор «Югры»
Василий Филипенко заявил, что тренерский штаб команды во главе с Игорем
Захаркиным продолжит работу, несмотря на крупное поражение от «Авангарда» (0:7)
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и
тренерами. Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда
продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к
чему происходит», – приводит ТАСС слова Филипенко.
В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место
в Восточной конференции КХЛ.
В следующем матче «Югра» снова сыграет с «Авангардом». Игра пройдет 17 сентября в Омске.
Матч
Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)
Голы:
Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).
Место и дата
12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция