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Гендиректор «Югры»: Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко заявил, что тренерский штаб команды во главе с Игорем Захаркиным продолжит работу, несмотря на крупное поражение от «Авангарда» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами. Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к чему происходит», – приводит ТАСС слова Филипенко.

В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче «Югра» снова сыграет с «Авангардом». Игра пройдет 17 сентября в Омске.

Матч

Югра - Авангард - 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)

Голы:

Кошелев 0:50 (0:1). Эверберг (Густафсон), 18:11 (0:2 - бол.). Пьянов (Михеев, Осипов), 24:24 (0:3). Кошелев (Пьянов, Михеев), 30:23 (0:4 - бол.). Березин (Меньшиков, Михеев), 35:41 (0:5 - бол.). Кугрышев (Петерссон), 42:15 (0:6 - бол.). Пережогин (Фисенко, Мартынов), 56:39 (0:7).

Место и дата

12 сентября 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

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