Гендиректор «Югры»: Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко заявил, что тренерский штаб команды во главе с Игорем Захаркиным продолжит работу, несмотря на крупное поражение от «Авангарда» (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Надо собираться и биться. Мы разговариваем со всеми, игроками и тренерами. Мы разберемся, есть понимание, сделаем какие-то выводы. Команда продолжает вместе с тренером и штабом играть, бороться, и мы понимаем, что к чему происходит», – приводит ТАСС слова Филипенко.

В девяти матчах «Югра» набрала восемь очков и занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ.

В следующем матче «Югра» снова сыграет с «Авангардом». Игра пройдет 17 сентября в Омске.