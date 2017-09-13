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Евгений Ловчев: Адриану сегодня обязательно забьет

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о тактике «Спартака» в матче с «Марибором».

- Понимаю, что настрой будет запредельный у спартаковцев: давно не играли в Лиге чемпионов, болельщики ждут этого матча. В обороне надо сыграть предельно строго, а в атаке надежда на ярких форвардов – Промеса и Адриану. Каждый из них всегда имеет моменты. Промес - игрок большого диапазона, Адриану – игрок штрафной площадки. Учитывая, что он не забил в матче с «Рубином» и ушел на замену очень расстроенным, а точнее – разозленным, сегодня он обязательно забьет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Марибор» - «Спартак» пройдет сегодня. Начало в 21.45.

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