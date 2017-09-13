Дмитрий Свищев: Система, которая была против российского спорта, показала несостоятельность

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался о решении WADA прекратить расследование в отношении 95 российских спортсменов, упомянутых в докладе главы независимой комиссии Ричарда Макларена.

«Надо приветствовать решение WADA, справедливость восторжествовала, – приводит ТАСС слова Свищева. – Система, которая изначально была против российского спорта, показала несостоятельность. Ущерб имиджу российскому спорту нанесен таков, что мы оправимся от него только в течение многих лет. Но после произошедшего, думаю, впредь любые решения будут более взвешенными, все будет происходить иначе».

Напомним, в среду издание The New York Times сообщило о том, что WADA завершило расследование в отношении 95 российских спортсменов. При этом в своем докладе Макларен сообщил о том, что в манипуляциях с допинг-пробами были задействованы более тысячи спортсменов России.