Андрей Стась: «Авангард» обновился, команде необходимо время

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне КХЛ.

- Мнения болельщиков о старте «Авангарде» в этом сезоне разделились. Одни довольны результатом, другие - критикуют качество игры.

- В какой-то мере готов согласиться с каждой их этих точек зрения. Но надо понимать, что по сравнению с прошлым сезоном в команде появилось очень много новых ребят, хоккеисты продолжают привыкать к требованиям нового главного тренера, где-то мы еще притираемся друг к другу. Поэтому необходимо время, чтобы все отработать и проверить в игровом режиме.

- Одна из главных претензий болельщиков - относительно низкая результативность команды. Что на это можешь ответить?

- Наверное, нам пока немного не хватает хладнокровия, нацеленности на ворота. Где-то излишне мудрим, где-то наоборот не достает изобретательности. Плюс игра в большинстве, в которой у нас есть над чем работать. Работаем над всем этим очень много и думаю совсем скоро это принесет свои плоды.