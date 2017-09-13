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Valve изменит Glock-18 и P250 в следующем обновлении для CS:GO

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Valve опубликовала подробности грядущего обновления для Counter-Strike: Global Offensive.

Список изменений:

Геймплей:

• Значительно ослаблен «аим-панч» (явление, когда камера и прицел игрока без брони начинают дёргаться при получении любого урона).

Glock-18: Небольшие изменения, которые будут выгодными для игроков при стрельбе с ближней дистанции:

• Увеличен базовый урон;
• Снижен урон при стрельбе с дальней дистанции;
• Немного улучшена точность при быстрой стрельбе;
• Немного улучшена точность при стрельбе в движении.

P250: Теперь пистолет приветствует перестрелки на дальних дистанциях, но в основном против оппонентов без брони:

• Увеличен базовый урон;
• Снижена пробиваемость брони;
• Увеличен урон при стрельбе с дальней дистанции;
• Уменьшена точность стрельбы в движении.

Обновление «1.36.0.3-rc1» уже доступно в BETA-клиенте CS:GO. 

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