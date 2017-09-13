Valve изменит Glock-18 и P250 в следующем обновлении для CS:GO
Valve опубликовала подробности грядущего обновления для Counter-Strike: Global Offensive.
Список изменений:
Геймплей:
• Значительно ослаблен «аим-панч» (явление, когда камера и прицел игрока без брони начинают дёргаться при получении любого урона).
Glock-18: Небольшие изменения, которые будут выгодными для игроков при стрельбе с ближней дистанции:
• Увеличен базовый урон;
• Снижен урон при стрельбе с дальней дистанции;
• Немного улучшена точность при быстрой стрельбе;
• Немного улучшена точность при стрельбе в движении.
P250: Теперь пистолет приветствует перестрелки на дальних дистанциях, но в основном против оппонентов без брони:
• Увеличен базовый урон;
• Снижена пробиваемость брони;
• Увеличен урон при стрельбе с дальней дистанции;
• Уменьшена точность стрельбы в движении.
Обновление «1.36.0.3-rc1» уже доступно в BETA-клиенте CS:GO.