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Сергей Базаревич: Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам нужно будет с этим справиться

Источник:  РФБКомментарии

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич высказался о сборной Греции, с которой российская команда сыграет в среду в ¼ финала Евробаскета-2017.

«В сборной Греции собраны очень сильные игроки, имеющие большой опыт решающих матчей и побед в них. Эта команда, в отличие от традиционного греческого баскетбола, играет быстро.

Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам необходимо будет с этим справиться. Греки много пасуют внутрь на того же Принтезиса и Бурусиса. И это одна из главных проблем, которую сборной России предстоит решить.

У них на площадке почти всегда находятся сразу два разыгрывающих, которые часто играют пик-н-роллы и играют их хорошо», – приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Матч Греция – Россия пройдет в среду в Стамбуле. Начало – 18:45 (мск).

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