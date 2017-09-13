Казбек Туаев: «Карабаху» надо поработать над ошибками и исправить их в следующих играх Лиги чемпионов

Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев прокомментировал поражение «Карабаха» от «Челси» (0:6) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

- Несмотря на поражение я получил удовольствие от атмосферы Лиги чемпионов. Отрадно, что мы были частью этого праздника. Результат, конечно, несколько смазал общее впечатление, но фрагментами «Карабах» показывал неплохой футбол. Надо поработать над ошибками и исправить их в предстоящих играх Лиги чемпионов, в которых, хотелось бы надеяться, игра будет цельной и более прогрессивной, - сказал Туаев.