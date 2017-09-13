Казбек Туаев: «Карабаху» надо поработать над ошибками и исправить их в следующих играх Лиги чемпионов
Ветеран азербайджанского футбола Казбек Туаев прокомментировал поражение «Карабаха» от «Челси» (0:6) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
- Несмотря на поражение я получил удовольствие от атмосферы Лиги чемпионов. Отрадно, что мы были частью этого праздника. Результат, конечно, несколько смазал общее впечатление, но фрагментами «Карабах» показывал неплохой футбол. Надо поработать над ошибками и исправить их в предстоящих играх Лиги чемпионов, в которых, хотелось бы надеяться, игра будет цельной и более прогрессивной, - сказал Туаев.
Матч
Голы
Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Медведев 82 (6:0 - автогол).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Виллиан, Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Батшуайи, Педро (Азар, 58)
Карабах: Шехич, Садыхов (Мадатов, 70), Медведев, Жезничак, Гусейнов Б., Гараев (Диниев, 70), Мичел М., Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гуррье У., Ндлову
Предупреждения:
Кэйхилл, 15 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция