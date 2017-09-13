Елена Вяльбе: Представители FIS посетят РФ на следующей неделе

Представители антидопингового комитета Международной федерации лыжного спорта приедут в Россию по вопросу тестирования российских спортсменов перед Олимпиадой 2018 года на следующей неделе.

«Представители антидопингового комитета FIS приедут в начале следующей недели. Надеюсь, что встретимся с ними всей ассоциацией.» - заявила «Р-Спорту» президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Как известно, российские лыжники: Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова отстранены от соревнований до 31 октября 2017 года по решению Спортивного арбитражного суда. Если не будут представлены новые факты по ходу расследования, то лыжники смогут участвовать на Олимпийских играх.

Напомним, что Олимпиада пройдет с Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.