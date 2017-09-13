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Дубль Афиногенова помог «Витязю» обыграть «Сибирь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» дома уступила «Витязю» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Адам Полашек, Сергей Коньков,  Патрик Закриссон, Вячеслав Основин, у гостей - Алексей Макеев, Ессе Манкинен, Войтех Мозек и Максим Афиногенов (дважды).

Подмосковный клуб занимает восьмое место в Западной конференции, команда из Новосибирска идет восьмой на Востоке.

15 сентября «Сибирь» сыграет на выезде с «Барысом», а «Витязь» в тот же день встретится в гостях с «Куньлунем».

Матч

Сибирь - Витязь - 4:5 (0:2, 3:2, 1:1)

Голы:

Макеев (Афиногенов, Никулин), 0:16 (0:1). Манкинен (Риссанен, Швец-Роговой), 7:09 (0:2). Полашек (Энлунд), 22:49 (1:2). Можик 29:32 (1:3). Коньков (Энлунд), 35:35 (2:3). Афиногенов (Сёмин, Можик), 37:19 (2:4). Закриссон (Бергстрем, Верещагин), 39:57 (3:4). Основин (Санников, Левицкий), 49:47 (4:4). Афиногенов (Никулин), 56:16 (4:5).

Место и дата

13 сентября 14:00, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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