Дубль Афиногенова помог «Витязю» обыграть «Сибирь»

«Сибирь» дома уступила «Витязю» (4:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Адам Полашек, Сергей Коньков, Патрик Закриссон, Вячеслав Основин, у гостей - Алексей Макеев, Ессе Манкинен, Войтех Мозек и Максим Афиногенов (дважды).

Подмосковный клуб занимает восьмое место в Западной конференции, команда из Новосибирска идет восьмой на Востоке.



15 сентября «Сибирь» сыграет на выезде с «Барысом», а «Витязь» в тот же день встретится в гостях с «Куньлунем».