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Сергей Базаревич: Проблемой россиян в 1/4 финала ЧЕ станет игра греков на Принтезиса

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Главный тренер сборной России по баскетболу считает игру греков на Гиоргоса Принтезиса и Янниса Бурусиса проблемой для нашей сборной

По мнению главного тренера российских баскетболистов Сергея Базаревич, игра сборной Греции по баскетболу на центрального Янниса Бурусиса и форварда Гиоргоса Принтезиса  будет одной из основных проблем нашей сборной на предстоящем матче в рамках 1/4 финала чемпионата Европы.

«Эта команда, в отличие от традиционного греческого баскетбола, играет быстро. Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам необходимо будет с этим справиться. Греки много пасуют внутрь на того же Принтезиса и Бурусиса» — цитирует Базаревича сайт Российской федерации Баскетбола.

Четвертьфинальный матч Евробаскета-2017 между сборными России и Греции состоится в среду в Стамбуле и начнется в 18:45 мск.

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