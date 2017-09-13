«Реал» продлил контракт с Марсело до 2022 года

«Реал» достиг договоренности с защитником Марсело о продлении контракта до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных». Другие детали не уточняются.

Стало известно, что пресс-конференция бразильца по этому поводу состоится 14 сентября. Марсело провел 400-ый матч в составе королевского клуба.

Напомним, что Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Он не считается легионером в испанском чемпионате, т. к. получил гражданство Испании в 2011 году.



