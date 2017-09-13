Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Греция- : -Россия
Футбол  Фулхэм- : -Халл Сити
Футбол  Ливерпуль- : -Севилья
Хоккей  Локомотив- : -Металлург
Футбол  Марибор- : -Спартак
Футбол  Фейеноорд- : -Манчестер Сити
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Реал» продлил контракт с Марсело до 2022 года

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

«Реал» достиг договоренности с защитником Марсело о продлении контракта до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «сливочных». Другие детали не уточняются.

Стало известно, что пресс-конференция бразильца по этому поводу состоится 14 сентября. Марсело провел 400-ый матч в составе королевского клуба.

Напомним, что Марсело выступает за «Реал» с 2007 года. Он не считается легионером в испанском чемпионате, т. к. получил гражданство Испании в 2011 году.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Игуаин избежал санкций от УЕФАФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).Хуже для мужчины нет! Звезда «Реала» пропустит матч ЛЧ из-за бритых ногХуже для мужчины нет! Звезда «Реала» пропустит матч ЛЧ из-за бритых ногМарко Асенсио не сможет выйти на поле из-за небольшой «травмы» которую он получил во время бритья ног.На всякую силу найдется воля. Как российские клубы одерживали волевые победыНа всякую силу найдется воля. Как российские клубы одерживали волевые победыВчера в Лиссабоне ЦСКА, пропустив первым, смог обыграть «Бенфику» со счетом 2:1. Это была 12-я волевая победа российских клубов.Беппе Маротта: «Ювентус» не получал прямого предложения от «Барселоны» по ДибалеГенеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта опроверг информацию о том, что в летнее трансферное окно клуб отказался продавать форварда Пауло Дибалу в «Барселону».Жорди Альба: Вальверде отлично передает свои идеи командеЗащитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о победе над «Ювентусом» (3:0) на «Камп Ноу» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Баскетбол
Сергей Базаревич: Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам нужно будет с этим справиться
Олимпиада
Дмитрий Свищев: Система, которая была против российского спорта, показала несостоятельность
Футбол
Евгений Ловчев: Адриану сегодня обязательно забьет
Хоккей
ЦСКА по буллитам одолел «Амур»
все новости