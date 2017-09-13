Касаткина претендует на звание «Прорыв месяца»

31-я ракетка мира Дарья Касаткина номинирована на звание «Прорыв месяца» по итогам августа.

20-летняя российская теннисистка добилась своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема», выйдя в четвертый круг US Open, где проиграла Кайе Канепи.

Отметим, что по ходу турнира Касаткина нанесла поражение победительнице Roland Garros Елене Остапенко из Латвии.

Еще двумя претендентами на звание «Прорыв августа» стали София Кенин и Шелби Роджерс из США.

Победитель будет назван по итогам голосования на официальном сайте WTA.

Добавим, что Касаткина выиграла в этой номинации по итогам апреля. В июле победителем стала Бьянка Андрееску.