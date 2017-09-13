Афран Исмайлов: Результат матча показал, насколько «Челси» сильнее нас

Полузащитник «Карабаха» Афран Исмайлов прокомментировал поражение от «Челси» (0:6) на старте Лиги чемпионов.

«Мы встречались с таким клубом, что счет говорит сам за себя. Результат матча показал, насколько «Челси» сильнее нас. Мы понимали, что будет трудно и проиграем. Но не хотели уступать с таким счетом. Увы, так произошло. Надо забыть про эту встречу. Впереди нас ждут матчи чемпионата страны и игра с «Ромой», - сказал Исмайлов.