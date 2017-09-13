Афран Исмайлов: Результат матча показал, насколько «Челси» сильнее нас
Полузащитник «Карабаха» Афран Исмайлов прокомментировал поражение от «Челси» (0:6) на старте Лиги чемпионов.
«Мы встречались с таким клубом, что счет говорит сам за себя. Результат матча показал, насколько «Челси» сильнее нас. Мы понимали, что будет трудно и проиграем. Но не хотели уступать с таким счетом. Увы, так произошло. Надо забыть про эту встречу. Впереди нас ждут матчи чемпионата страны и игра с «Ромой», - сказал Исмайлов.
Матч
Голы
Педро 5 (1:0). Дзаппакоста 30 (2:0). Аспиликуэта 55 (3:0). Бакайоко 71 (4:0). Батшуайи 76 (5:0). Медведев 82 (6:0 - автогол).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл, Дзаппакоста, Кристенсен, Алонсо, Аспиликуэта (Рюдигер, 75), Виллиан, Фабрегас, Канте (Бакайоко, 63), Батшуайи, Педро (Азар, 58)
Карабах: Шехич, Садыхов (Мадатов, 70), Медведев, Жезничак, Гусейнов Б., Гараев (Диниев, 70), Мичел М., Энрике (Эльюнусси, 77), Алмейда, Гуррье У., Ндлову
Предупреждения:
Кэйхилл, 15 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
12 сентября 21:45, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция