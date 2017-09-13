Тевес и Гуарин из-за проблем с весом исключены из состава «Шанхай Шэньхуа»

Футболист с самой большой зарплатой в мире Карлос Тевес и хавбек Фредди Гуарин были выведены из основного состава «Шанхай Шэньхуа» из-за проблем с лишним весом. Об этом сообщает Sky Sports.

«Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес, как и у Гуарина. Я тренировал много звездных футболистов, и репутация здесь не играет никакой роли» - заявил главный тренер китайской команды Ву Цзиньсу.

В этом сезоне Тевес забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. На счету Гуарина шесть забитых мячей. Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» в декабре 2016 года, став при этом самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой 38 миллионов евро в год.