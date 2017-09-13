Игорь Никитин: Приятно играть при полных трибунах

Во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 Б) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился с журналистами, что особенно приятно проводить матчи, когда арена заполнена болельщиками.

«Приятно играть в такой атмосфере, с болельщиками. Хорошая игра получилась. Что-то получалось, что-то нет. В меньшинстве есть кое-какие недоработки, есть над чем работать. Но мы выиграли, победа есть победа», - сказал главный тренер армейцев.

На матче между хабаровским «Амуром» и ЦСКА присутствовало около семи тысяч болельщиков. В Ледовом дворце в Москве при вместимости 5,6 тысяч человек в среднем собирается 3,4 тысячи.

Напомним, что армейцы одержали победу над хабаровским «Амуром» в серии буллитов со счетом 3:2.