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Игорь Никитин: Приятно играть при полных трибунах

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Во время пресс-конференции после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 Б) главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился с журналистами, что особенно приятно проводить матчи, когда арена заполнена болельщиками. 

«Приятно играть в такой атмосфере, с болельщиками. Хорошая игра получилась. Что-то получалось, что-то нет. В меньшинстве есть кое-какие недоработки, есть над чем работать. Но мы выиграли, победа есть победа», - сказал главный тренер армейцев.

На матче между хабаровским «Амуром» и ЦСКА присутствовало около семи тысяч болельщиков. В Ледовом дворце в Москве при вместимости 5,6 тысяч человек в среднем собирается 3,4 тысячи.

Напомним, что армейцы одержали победу над хабаровским «Амуром» в серии буллитов со счетом 3:2. 

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