Игорь Никитин: Приятно играть при полных трибунах
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
«Приятно играть в такой атмосфере, с болельщиками. Хорошая игра получилась. Что-то получалось, что-то нет. В меньшинстве есть кое-какие недоработки, есть над чем работать. Но мы выиграли, победа есть победа», - сказал главный тренер армейцев.
На матче между хабаровским «Амуром» и ЦСКА присутствовало около семи тысяч болельщиков. В Ледовом дворце в Москве при вместимости 5,6 тысяч человек в среднем собирается 3,4 тысячи.
Напомним, что армейцы одержали победу
над хабаровским «Амуром» в серии буллитов со счетом 3:2.
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