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КДК РФС оштрафовал Манчини за неявку на интервью

Источник:  РФПЛКомментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини оштрафован на 50 тысяч рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью перед игрой с московским «Динамо». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФПЛ Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС прошло в среду в московском Доме футбола.

Кроме того, «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей за позднее прибытие на матч против «Динамо». В свою очередь московский клуб оштрафован на 40 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.

Напомним, что матч девятого тура РФПЛ «Динамо» - «Зенит» был сыгран 10 сентября и завершился ничьей: 0:0.

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