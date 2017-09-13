Семен Антонов: Баскетболисты сборной России хорошо изучили греков перед четвертьфиналом 13 сентября 2017, 16:47

Форвард сборной России по баскетболу Семен Антонов заявил, что баскетболисты сборной хорошо изучили греков и готовы к четвертьфиналу.



Форвард сборной Росии по баскетболу Семен Антонов рассказал журналистам, что они с командой хорошо изучили соперника и готовы к матчу. «Для нас сюрпризов нет никаких. У них есть слабые стороны, и их нам надо использовать,» — сказал Антонов. Указывать на эти слабые стороны спортсмен не захотел, чтобы греки не успели внести коррективы в свою игру.



В среду состоится четвертьфинальный матч между сборными России и Греции. Начало в 18:45 мск.



Напомним, что сборная России на чемпионате Европы-2017 одержала пять побед из шести возможных.

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