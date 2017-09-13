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Виталий Смирнов: Мельдоний у гандболисток? Никто не может понять, как такое могло произойти

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил о необходимости серьезного расследования ситуации с положительными допинг-пробами российских гандболисток.

Три игрока молодежной сборной России Мария Дувакина, Мария Дудина и Антонина Скоробогатченко сдали положительный допинг-тест на мельдоний во время чемпионата Европы в Словении.

«Никто не может понять, как такое могло произойти, – приводит ТАСС слова Смирнова. – Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но логики никакой в этом поступке нет – попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю – надо серьезно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трех.

Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить, при этом он не дает никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это надо было? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании».

Добавим, что Дувакина, Дудина и Скоробогатченко отстранены Европейской федерацией гандбола (EHF) до завершения разбирательства. Также EHF инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России.

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