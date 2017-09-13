Алексей Власенко: Синхронное плавание название не поменяет
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Министерство спорта Российской Федерации подтвердило сохранение за синхронным плаванием прежнего названия, заявил президент(ФСПР) Алексей Власенко.
«Мы разговаривали с Павлом Анатольевичем Колобковым, он подтвердил нам, что название в России для синхронного плавания менять не будут», - сообщил Власенко агентству «Р-Спорт».
В июле по результатам конгресса Международной
федерации плавания (FINA) приняли решение о смене названия синхронного плавания
на артистическое.
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