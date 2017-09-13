Алексей Власенко: Синхронное плавание название не поменяет

Министерство спорта Российской Федерации подтвердило сохранение за синхронным плаванием прежнего названия, заявил президент(ФСПР) Алексей Власенко.

«Мы разговаривали с Павлом Анатольевичем Колобковым, он подтвердил нам, что название в России для синхронного плавания менять не будут», - сообщил Власенко агентству «Р-Спорт».

В июле по результатам конгресса Международной федерации плавания (FINA) приняли решение о смене названия синхронного плавания на артистическое.