Тото Вольфф: Решение с Ботассом о новом контракте далось легко

Исполнительный директор команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что команда подписала новый контракт с финном Вальтерри Ботассом.

«Баланс выступлений Ботасса и его тенденция к росту позволила нам легко принять решение о продолжении с ним сотрудничества и в 2018 году» - цитирует слова Вольффа официальный сайт команды «Мерседес».

Ботасс заменил в команде Нико Росберга, завершившего карьеру,.

Пилот занимает третье место в зачете гонщиков. Ботасс выиграл два Гран-при чемпионата «Формулы-1» и отстает на 41 очко от Хэмилтона.