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«Куньлунь» всухую обыграл «Слован»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома обыграл «Слован» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Андрей Костицин и Жильбер Брюле.

Китайский клуб понялся на третье место в Восточной конференции, команда из Братиславы идет 11-й на Западе.

15 сентября «Куньлунь» примет «Витязь», а «Слован» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Слован - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Костицын 18:46 (1:0). Брюле (Вольски), 27:55 (2:0).

Место и дата

13 сентября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция

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