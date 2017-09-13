«Куньлунь» всухую обыграл «Слован»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Куньлунь» дома обыграл «Слован» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Андрей Костицин и Жильбер Брюле.
Китайский клуб понялся на третье место в Восточной конференции, команда из Братиславы идет 11-й на Западе.
15 сентября «Куньлунь» примет «Витязь», а «Слован» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Слован - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Костицын 18:46 (1:0). Брюле (Вольски), 27:55 (2:0).
Место и дата
13 сентября 14:30, Фэй Ян, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически