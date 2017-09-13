«Куньлунь» всухую обыграл «Слован»

«Куньлунь» дома обыграл «Слован» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличились Андрей Костицин и Жильбер Брюле.

Китайский клуб понялся на третье место в Восточной конференции, команда из Братиславы идет 11-й на Западе.

15 сентября «Куньлунь» примет «Витязь», а «Слован» в тот же день сыграет в гостях с «Амуром».