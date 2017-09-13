Корян, Ротенберг и Эдер полетели с «Локомотивом» на матч с «Копенгагеном»

Вчера в Лиссабоне ЦСКА, пропустив первым, смог обыграть «Бенфику» со счетом 2:1. Это была 12-я волевая победа российских клубов.

На всякую силу найдется воля. Как российские клубы одерживали волевые победы Вчера в Лиссабоне ЦСКА, пропустив первым, смог обыграть «Бенфику» со счетом 2:1. Это была 12-я волевая победа российских клубов.

«Вардар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Македонию с Дзюбой, но без Лодыгина, Шатова и Паредеса

«Вардар» – «Зенит». Петербуржцы отправились в Македонию с Дзюбой, но без Лодыгина, Шатова и Паредеса 13 сентября «Зенит» отправился на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Вардара».

Чех, Озил, Уэлбек, Косьельни, Рэмси, Джака, Ляказетт не сыграют в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против немецкого «Кельна».

Семь игроков «Арсенала» не помогут команде в матче с «Кельном»

Семь игроков «Арсенала» не помогут команде в матче с «Кельном» Чех, Озил, Уэлбек, Косьельни, Рэмси, Джака, Ляказетт не сыграют в матче первого тура группового турнира Лиги Европы против немецкого «Кельна».