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Корян, Ротенберг и Эдер полетели с «Локомотивом» на матч с «Копенгагеном»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» прибыл в Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».

Главный тренер команды Юрий Семин взял в поездку 22 игрока:

вратари: Гилерме, Коченков, Медведев,

защитники: Михалик, В. Денисов, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Ротенберг;

полузащитники: Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, И. Денисов, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов;

форварды: Корян, Фарфан, Эдер.

В среду вечером «Локомотив» проведет тренировку, а на 19:30 (мск) запланировано начало предматчевой пресс-конференции.

Матч «Копенгаген» – «Локомотив» пройдет 14 сентября на стадионе «Паркен». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Копенгаген - Локомотив

Место и дата

14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция

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