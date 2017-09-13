Корян, Ротенберг и Эдер полетели с «Локомотивом» на матч с «Копенгагеном»
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
«Локомотив» прибыл в
Данию на матч первого тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном».
Главный тренер команды Юрий Семин взял в поездку 22 игрока:
вратари: Гилерме, Коченков, Медведев,
защитники: Михалик, В. Денисов, Баринов, Пейчинович, Кверквелия, Ротенберг;
полузащитники: Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, И. Денисов, Фернандеш, Касаев, Тарасов, Игнатьев, Рыбус, Лысов;
форварды: Корян, Фарфан, Эдер.
В среду вечером «Локомотив» проведет тренировку, а на 19:30 (мск) запланировано начало предматчевой пресс-конференции.
Матч «Копенгаген» – «Локомотив» пройдет 14 сентября на стадионе «Паркен». Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
14 сентября 20:00, Паркен, Текстовая трансляция
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