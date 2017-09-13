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«Ростелеком» начал переговоры об инвестициях в киберспорт

Источник:  РБККомментарии

«Ростелеком» активно рассматривает проекты в сфере киберспорта, рассчитывая увеличить долю на рынке широкополосного доступа в интернет, сообщает РБК.

По данным издания, оператор уже ведет переговоры об инвестициях с российской киберспортивной командой Vega Squadron. В нее входят профессиональные коллективы по играм Dota 2, League of Legends и Counter-Strike GO.

В 2015 году Vega Squadron победила на международном турнире ESL New York 2015 по Dota 2, получив 114,6 тысячи долларов призовых. В этом году команда первенствовала на турнире CIS Minor Championship по игре в Counter-Strike GO.

Также «Ростелеком» ведет переговоры о сотрудничестве с владельцами двух площадок, на которых проходят киберспортивные турниры. Речь идет об их возможной аренде и финансировании киберсостязаний.


 

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