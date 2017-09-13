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Альберт Демченко: Саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных санях

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер национальной команды саночников Альберт Демченко заявил, что российские спортсмены будут выступать в Пхенчхане на специально изготовленных для этих стартов санях.

«Мы готовим сани под Пхенчхан. В них будет немного измененная конфигурация полозьев, поскольку трасса своеобразная. Она не такая скоростная, поэтому сани должны ехать стабильно», - цитирует Демченко ТАСС.

Главный тренер отметил, что они выступали на одних и тех же санях по десять лет. Благодаря Министерству спорта и руководству федераций ситуация изменилась.

«Нам нужны средства для проведения дополнительных исследований, чтобы довести до ума инвентарь», - добавил Демченко.

Тренировочная неделя на олимпийской трассе в Пхенчхане пройдет со 2 по 11 ноября. Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля.

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