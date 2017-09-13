«Спартак» был оштрафован на 25 тыс. рублей 13 сентября 2017, 17:23

Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на 25 тыс. рублей был оштрафован московский «Спартак».



Во время домашнего матча девятого тура чемпионата страны с казанским «Рубином», состоявшемся 9 сентября, болельщики красно-белых демонстрировали несогласованный баннер, за что клубу и пришлось заплатить штраф. Сообщил об этом глава комитета Артур Григорьянц журналистам ТАСС.



Напомним, что красно-белые победили в матче против «Рубина» со счетом 1:0

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