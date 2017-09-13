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«Спартак» был оштрафован на 25 тыс. рублей

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Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на 25 тыс. рублей был оштрафован московский «Спартак».

Во время домашнего матча  девятого тура чемпионата страны с казанским «Рубином», состоявшемся 9 сентября, болельщики красно-белых демонстрировали несогласованный баннер, за что клубу и пришлось заплатить штраф. Сообщил об этом глава комитета Артур Григорьянц журналистам ТАСС.

Напомним, что красно-белые победили в матче против «Рубина» со счетом 1:0
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