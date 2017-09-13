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Дэвид Блатт: Исторически сборная России успешно выступает против Греции

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт высказался об игре сборной России на Евробаскете-2017 в Турции.

– Как вам победа над Хорватией?
– Сборная России провела потрясающий матч, продемонстрировала игру очень высокого уровня, – приводит слова Блатта официальный сайт «Матч ТВ». – Это был красивый баскетбол, но при этом еще и очень командный. Это и правда потрясающе.

– Это лучшая наша игра на турнире?
– Скажу больше. Наверное, это лучшая игра сборной России за последние пять лет!

– Что скажете о сопернике по четвертьфиналу?
– Сборная Греции обладает отличным опытом. Даже без Спанулиса в команде хватает баскетболистов, умеющих играть большие матчи. Греки получили большой заряд уверенности в себе после громкой победы над Литвой. Они, как и россияне, провели в 1/8 финала самый сильный матч на турнире. Но исторически сборная России успешно выступает против Греции на чемпионатах Европы. И если сыграет так же, как с Хорватией, то точно будет иметь шансы.

Напомним, матч Греция – Россия пройдет 13 сентября в Стамбуле. Начало матча 18:45 (мск). Победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем полуфинала Италия – Сербия.

Ранее сборная России заняла третье место в группе D, после чего нанесла поражение Хорватии в матче 1/8 финала (101:78).

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