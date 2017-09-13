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Президент оргкомитета Пхенчхана-2018: Никогда не думал об Олимпиаде без России

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Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 ждёт спортсменов России в полном составе.

Президент организационного комитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Пом рассказал журналистам, что надеется, что Россия будет допущена до Игр в полном составе. Также он отметил, что никогда не мог представить Олимпиаду без России, да и без любой другой страны тоже.

«Наши двери всегда открыты для лучших спортсменов» — сказал Ли Хи Пом, рассказывая об этом.

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