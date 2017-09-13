Грузинский самбист дисквалифицирован на полгода за бросок бутылкой в судью

Самый титулованный самбист Грузии Вахтанг Чидрашвили дисквалифицирован на полгода за бросок бутылкой в судью на чемпионате Европы 2017 года.

«На мой взгляд это является минимальным наказанием в данной ситуации. В будущем такие выходки будут наказываться очень жестко, чтобы другим неповадно было» - прокомментировал ситуацию ТАСС президент ФИАС Василий Шестаков.

Решение было принято на исполкоме Международной федерации самбо в Москве.

Во время схватки с белорусским спортсменом на чемпионате мира 2017 года в Минске, Чидрашвили посчитав решение судьи неверным, кинул бутылку в сторону главного арбитра Карлоса Гомеса. В Минске грузинский самбист стал вторым. Первое место занял россиянин Владимир Гладких.

Таким образом, пятый в своей карьере чемпионат мира по самбо Чидрашвили пропустит. Напомним, что турнир пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.