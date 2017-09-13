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Эдуард Кравцов: Я был недостаточно жестким в плане психологической подготовки

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов считает, что не смог правильно провести  психологическую подготовку своих подопечных.

Впервые российские спортсмены не смогли завоевать первенство на чемпионате мира  ни в одной весовой категории с 1999 года.  На счету команды лишь две награды. Олимпийский чемпион 2016 года  и чемпион мира 2015 года Евгений Тищенко (до 91кг)  завоевал серебряную медаль,  а обладателем бронзовой награды стал Тамир Галанов (до 52 кг).

«Если предъявлять претензии к себе, то я был недостаточно жестким в плане психологической подготовки. В каких-то вопросах, наверное, был мягок по отношению к ребятам. Но я не хотел никоим образом нарушать микроклимат в команде и работал всего полтора месяца. Нужно было быть еще более жестким - может быть, я не до конца довел до ребят понимание того, что они едут на чемпионат мира, как на войну. И каждый должен был выкладываться по полной программе, настраиваться на то, что надо быть на голову выше своего соперника, чтобы заслужить победу», - сказал Кравцов агентству «Р-спорт».

Главным  тренером российской мужской сборной Кравцов был назначен в конце июня 2017 года.

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