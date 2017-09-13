Эдуард Кравцов: Российские боксеры намерены победить на ЧМ-2019

Главный тренер мужской сборной России по боксу Эдуард Кравцов заявил, что его команда должна учесть ошибки, допущенные на чемпионате мира в Германии и на первенстве в Сочи стать сильнейшим коллективом.

«Вся наша подготовка нацелена на домашний чемпионат мира в Сочи. Мы должны выходить в число мировых лидеров в командном зачете. Ставлю задачу выиграть порядка трех золотых медалей», - цитирует Кравцова «Р-Спорт».

Главный тренер также отметил, что команде нужна «свежая кровь». Кравцов дал уверенность в том, что через полгода у сборной будет хорошая команда.

Напомним, что на чемпионате мира 2016 года в Гамбурге россияне впервые с 1999 года не смогли одержать победу ни в одной из весовых категорий. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Сочи.