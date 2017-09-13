Игуаин избежал санкций от УЕФА
Форвард «Ювентуса»
Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован по итогам матча группового этапа Лиги
чемпионов с «Барселоной» (0:3).
После замены на 87-й минуте на Фабрицио Калигару 29-летний аргентинец показал средний палец болельщикам «Барселоны». Этот момент зафиксировали фотографы. Однако в УЕФА в среду заявили, что не планируют применять санкции к Игуаину.
В то же время УЕФА откроет дело в связи с инцидентом в Глазго, где во время матча «Селтик» – «Пари Сен-Жермен» на поле стадиона «Селтик Парк» выбежал болельщик.
Также «Базель» может быть наказан за использование болельщиками пиротехники.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус»
Матч
Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)
Голы
Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси
Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста
Предупреждения:
Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89
Судья:
Дамир Скомина (Словения)
Место и дата
12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция