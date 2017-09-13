Игуаин избежал санкций от УЕФА

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

После замены на 87-й минуте на Фабрицио Калигару 29-летний аргентинец показал средний палец болельщикам «Барселоны». Этот момент зафиксировали фотографы. Однако в УЕФА в среду заявили, что не планируют применять санкции к Игуаину.

В то же время УЕФА откроет дело в связи с инцидентом в Глазго, где во время матча «Селтик» – «Пари Сен-Жермен» на поле стадиона «Селтик Парк» выбежал болельщик.

Также «Базель» может быть наказан за использование болельщиками пиротехники.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус»