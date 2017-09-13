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Игуаин избежал санкций от УЕФА

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

После замены на 87-й минуте на Фабрицио Калигару 29-летний аргентинец показал средний палец болельщикам «Барселоны». Этот момент зафиксировали фотографы. Однако в УЕФА в среду заявили, что не планируют применять санкции к Игуаину.

В то же время УЕФА откроет дело в связи с инцидентом в Глазго, где во время матча «Селтик» – «Пари Сен-Жермен» на поле стадиона «Селтик Парк» выбежал болельщик.

Также «Базель» может быть наказан за использование болельщиками пиротехники.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус»

Матч

Барселона - Ювентус - 3:0 (1:0)

Голы

Месси 45 (1:0). Ракитич 56 (2:0). Месси 69 (3:0).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Альба, Семеду, Пике, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Гомеш, 83), Бускетс, Суарес Л., Дембеле (Роберто, 70), Месси

Ювентус: Буффон, Бенатиа, Де Шильо (Стураро, 41), Бардзальи, Алекс, Матюиди, Бентанкур (Бернардески, 63), Пьянич, Дибала, Игуаин (Калигара, 87), Коста

Предупреждения:

Семеду, 35; Месси, 54 - Бентанкур, 25; Бардзальи, 61; Пьянич, 75; Калигара, 89

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

12 сентября 21:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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