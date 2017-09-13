Лига чемпионов. «Тоттенхэм» принимает «Боруссию», «Шахтер» - «Наполи» другие матчи

читайте также

«Потеря Погба ударит по команде». Линделеф – о дебюте за «МЮ» и травме француза Новичок «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился эмоциями после дебюта за английский клуб.

Игуаин избежал санкций от УЕФА Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин не будет дисквалифицирован по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).

Евгений Ловчев: Головин – главный игрок в атаке у ЦСКА Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев оценил игру молодежи ЦСКА в матче с «Бенфикой» (2:1) в Лиге чемпионов.

Афран Исмайлов: Результат матча показал, насколько «Челси» сильнее нас Полузащитник «Карабаха» Афран Исмайлов прокомментировал поражение от «Челси» (0:6) на старте Лиги чемпионов.