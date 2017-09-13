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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» принимает «Боруссию», «Шахтер» - «Наполи» другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч

Фейеноорд - Манчестер Сити

Место и дата

13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция

Матч

Марибор - Спартак

Место и дата

13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция

Матч

Шахтер - Наполи

Место и дата

13 сентября 21:45, Металлист, Текстовая трансляция

Матч

Ливерпуль - Севилья

Место и дата

13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция

Матч

Реал - АПОЭЛ

Место и дата

13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Матч

Тоттенхэм - Боруссия

Место и дата

13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция

Матч

Порту - Бешикташ

Место и дата

13 сентября 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция

Матч

РБ Лейпциг - Монако

Место и дата

13 сентября 21:45, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

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