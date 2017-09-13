Лига чемпионов. «Тоттенхэм» принимает «Боруссию», «Шахтер» - «Наполи» другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Результаты матчей первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Де Куйп, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Людски врт, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Металлист, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Энфилд, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Уэмбли, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Драгау, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
13 сентября 21:45, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически