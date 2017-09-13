Даниэль Риккардо: За годы в Формуле-1 я стал ко всему чувствительным, поэтому в некоторых ситуациях Ферстаппен оказывается лучше

Гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо рассказал о том, чему он может научиться у своего партнера по команде Макса Ферстаппена.

«У меня никогда такого раньше не было, никогда (в напарниках) не было настолько молодого парня, – сказал Риккардо Motorsport.com. – До этого младшим всегда был я, или возраст был одинаков и на меня обращали столько же внимания. Так было между (Себастьяном) Феттелем и мной, когда я пришел в «Ред Булл». Вокруг Макса (Ферстаппена) был гораздо больший ажиотаж, чем вокруг меня!

У него хорошо получается выехать и просто делать свою работу. А я провел больше лет в Формуле-1 и, возможно, стал слишком ко всему чувствительным, хотя иногда нужно уметь послать все и делать свое дело.

Все эти «датчики», которые у меня за это время появились – их нужно просто выключать. Этих «датчиков» у него пока не так много, поэтому он справляется с некоторыми ситуациями лучше», – приводит Motorsport.com слова Риккардо.

Напомним, после 13 этапов Риккардо занимает четвертое место в общем зачете, опережая Ферстаппена на 76 очков.