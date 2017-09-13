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На поединок между Джошуа и Пулевым продано рекордное количество билетов

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым за титул IBF и WBA установил рекорд по количеству проданных билетов. Об это сообщил промоутер Эдди Хирн в пресс-релизе своей компании.

«Цифра в 70 тысяч побила рекорд, установленный в 1978 году, когда на матч-реванш между Мохаммедом Али и Леоном Спинксом пришли 63 тысячи зрителей» - цитирует Хирна allboxing.ru.

Поединок между Джошуа и Пулевым станет самым востребованным событием в истории стадиона «Принсипалити» в Кардиффе.

Стоит отметить, что это рекорд далек от абсолютного рекорда на поединке между Хулио Сезаром Чавесом и Грегом Хогеном (132 тысячи зрителей). У Энтони Джошуа в карьере также были поединки с большим количеством болельщиков. В бое против Владимира Кличко на стадионе «Уэмбли» было продано около 90 тысяч билетов.

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