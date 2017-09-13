Альварес не получит пояс WBC, даже если победит Головкина

Мексиканский боксер Сауль Альварес в случае победы в бою с Геннадием Головкиным не получит пояс чемпиона по версии WBC.

Организация WBC в 2016 году обязала его в течении 2,5 недель после боя с Амираном Ханом достичь договоренности о бое с Головкиным. После чего Альварес расторг сотрудничество с организацией и отказался от чемпионского пояса WBC.

Чемпионский пояс для боя Альварес-Головкин специально был изготовлен ремесленниками индейского племени учиоле. На поясе изображена символика Мексики и Казахстана.