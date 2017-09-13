Леонид Слуцкий: Мы должны отреагировать на то, что случилось в матче с «Дерби Каунти»

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«Халл Сити» представил третий комплект формы (фото) «Халл» Леонида Слуцкого представил третий комплект формы. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Какая боль, какая боль… Слуцкого разбили 5:0... Автор «Советского спорта» – о разгромном поражении команды Леонида Слуцкого в шестом туре чемпионшипа.

Леонид Слуцкий: Это самое крупное поражение в моей карьере Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий извинился перед болельщиками за поражение от команды «Дерби Каунти» (0:5) в матче шестого тура чемпионшипа.

«Халл» Слуцкого проиграл «Дерби», пропустив пять безответных мячей В матче шестого тура чемпионшипа «Халл Сити» Леонида Слуцкого проиграл команде «Дерби Каунти» со счетом 0:5.