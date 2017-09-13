Леонид Слуцкий: Мы должны отреагировать на то, что случилось в матче с «Дерби Каунти»
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий высказал свои предположения относительно выездного матча седьмого туда Чемпионшипа с «Фулхэмом».
«Это ключевой момент в сезоне, мы должны отреагировать на то, что случилось в матче с «Дерби Каунти», где команда потерпела невероятное поражение 0:5,» — сообщил Слуцкий в превью и назвал этот матч проверкой силы воли.
Напомним, что встреча состоится 13 сентября в 21:45 мск.
«Это ключевой момент в сезоне, мы должны отреагировать на то, что случилось в матче с «Дерби Каунти», где команда потерпела невероятное поражение 0:5,» — сообщил Слуцкий в превью и назвал этот матч проверкой силы воли.
Напомним, что встреча состоится 13 сентября в 21:45 мск.
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